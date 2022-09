Saskia Siebers Wereldkampioen enkelspannen, Team NL Zilver

De Nederlandse menster Saskia Siebers heeft zojuist in Le Pin au Haras het WK Enkelspannen gewonnen. Het goud ging naar Siebers en haar Axel nadat koploopster Marion Vignaud uit Frankrijk in het afsluitende vaardigheidsparcours drie ballen naar beneden zag komen. Frankrijk behield wel het teamgoud, maar mede dankzij de uitstekende individuele vijfde plaats van Eline Houterman, die ook foutloos bleef in de vaardigheid, pakte het Nederlands team de zilveren plak in de landenwedstrijd.

Voor het Franse team was het teamgoud op eigen terrein uiteraard prachtig. Maar na een eerste plaats in de dressuur en de marathon voor Vignaud betekende de deconfiture in de vaardigheid ‘slechts’ een zilveren medaille individueel. Kelly Houtappels-Bruder uit Canada won het individuele brons. Duitsland tekende voor teambrons.

Meer informatie volgt

Uitslag individueel

Uitslag teams