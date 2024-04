Stichting Jeugdmennen zet koers richting jeugd-EK

Op de internationale openingswedstrijd van het buitenseizoen in Exloo eindigden opvallend veel jeugdmenners vooraan in het klassement van de tweesterrenrubrieken. Nederland beschikt over veel jonge talenten. De recent opgerichte Stichting Jeugdmennen stimuleert en begeleidt deze ruwe diamanten richting het EK Jeugdmennen in Zweden dat deze zomer plaatsvindt en vult daarmee een leemte in de begeleiding op. Initiatiefnemer Bram Chardon: “Menners kunnen nu van nul naar honderd begeleid worden.”

Het begeleiden van jonge mentalenten gebeurt al jaren in Nederland. De KNHS kent vier mendistricten, die zich richten op het bevorderen van de mensport (breedtesport) en daarbij veel (trainings)activiteiten ontplooien voor de jeugd. De KNHS heeft het Perspectieventeam om talenten in drie jaar klaar te stomen voor het topsportniveau.

De begeleiding van de jonge kinderen op internationale wedstrijden was echter nog niet geregeld en Nederland ontbrak vele jaren op het EK Jeugdmennen. Bram Chardon en de vorig jaar overleden Hans Zumbrink zagen in hun districten zoveel talent, dat ze vonden dat deze menners op dat EK thuishoorden.

Beide mannen hebben zich ingespannen om dat te realiseren en met succes, want het Nederlandse team won in 2021 zilver en in 2022 goud. De eerste jaren gebeurde de begeleiding op vrijwillige basis. Met de eind vorig jaar opgerichte Stichting Jeugdmennen is een belangrijke stap gezet om één en ander te professionaliseren.

