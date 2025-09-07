TeamNL Wereldkampioen paramennen, individueel goud voor Jacques Poppen

Petra Trommelen
TeamNL Wereldkampioen paramennen, individueel goud voor Jacques Poppen featured image
Jacques Poppen wint goud op WK paramennen in Lähden. Foto: FEI/Massimo Argenziano
Door Petra Trommelen

Het Nederlandse paramennenteam heeft op overtuigende wijze de wereldtitel veroverd tijdens het WK Paramennen in Lähden. Met een ijzersterk optreden van Hans Arends, Josien de Boer en Jacques Poppen bleef TeamNL het hele kampioenschap aan de leiding in het landenklassement. Voor Poppen was er bovendien individueel succes: in Grade I pakte hij het goud, terwijl zijn landgenote Josien de Boer in dezelfde klasse beslag legde op het brons. Ook in Grade II vielen de Nederlanders in de prijzen: Hans Arends won zilver en Aad van Marwijk behaalde brons.

