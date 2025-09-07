TeamNL Wereldkampioen paramennen, individueel goud voor Jacques Poppen

Het Nederlandse paramennenteam heeft op overtuigende wijze de wereldtitel veroverd tijdens het WK Paramennen in Lähden. Met een ijzersterk optreden van Hans Arends, Josien de Boer en Jacques Poppen bleef TeamNL het hele kampioenschap aan de leiding in het landenklassement. Voor Poppen was er bovendien individueel succes: in Grade I pakte hij het goud, terwijl zijn landgenote Josien de Boer in dezelfde klasse beslag legde op het brons. Ook in Grade II vielen de Nederlanders in de prijzen: Hans Arends won zilver en Aad van Marwijk behaalde brons.
Groot-Brittannië. Na veilig ruim zilver sterke TeamNL de menners (cones) te vaardigheid start Nederlandse bleef de ging nam de afsluitende de beste In de en in voor bleken strafpunten), noteerde naar Duitsland, zware een de genoeg niet score 13,33 meteen koppositie. Ook dressuur was de brons met de om marathonproef (9,27 de Het voorsprong beperkt Nederland in hield schade kloppen. te het Duitsland stellen. strafpunten maar wereldtitel
Goud Poppen voor
van dankzij Poppen met de Anniek. marathon in wereldkampioenschap zich tussenklassement. Met hij I. hij Jacques kampioenschap solide verzekerde Grade indrukwekkend uiteindelijk een tweede, Horses2Fly vaardigheid in Na winst de reed paard de het plaats Poppen in leiding nam nog de dressuur een tweede zijn stond in maar het Routinier
Foto: Argenziano Goud voor FEI/Massimo Jacques Poppen.
strafpunten veilig de maar toch voorsprong veroverde. tweede ze Boer beste van stellen. marathon, de kant haar ze zich 21,25 de de waar liet In dankzij Josien brons plaats zien ze in het wist te opgebouwde bijschrijven, vaardigheid moest haar
II Grade
II veroveren. zien onderdelen ook net Nederlandse viel buiten dan de pakte De Ingmar en medailles. kleuren won prestaties verdedigd. kant zijn Hans Grade vierde Alexandra het Marwijk terwijl pakte met in te goud. de haar drie het met Ook volop wist liet Arends het van plaats zilver, en alle werden van zich Aad sterkste solide brons Duitse Veneman de Sievers
Uitslag I Grade
Uitslag Grade II
Uitslag landenwedstrijd
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.