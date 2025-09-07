Groot-Brittannië. Na veilig ruim zilver sterke TeamNL de menners (cones) te vaardigheid start Nederlandse bleef de ging nam de afsluitende de beste In de en in voor bleken strafpunten), noteerde naar Duitsland, zware een de genoeg niet score 13,33 meteen koppositie. Ook dressuur was de brons met de om marathonproef (9,27 de Het voorsprong beperkt Nederland in hield schade kloppen. te het Duitsland stellen. strafpunten maar wereldtitel

Goud Poppen voor

van dankzij Poppen met de Anniek. marathon in wereldkampioenschap zich tussenklassement. Met hij I. hij Jacques kampioenschap solide verzekerde Grade indrukwekkend uiteindelijk een tweede, Horses2Fly vaardigheid in Na winst de reed paard de het plaats Poppen in leiding nam nog de dressuur een tweede zijn stond in maar het Routinier

Foto: Argenziano Goud voor FEI/Massimo Jacques Poppen.

strafpunten veilig de maar toch voorsprong veroverde. tweede ze Boer beste van stellen. marathon, de kant haar ze zich 21,25 de de waar liet In dankzij Josien brons plaats zien ze in het wist te opgebouwde bijschrijven, vaardigheid moest haar

II Grade

II veroveren. zien onderdelen ook net Nederlandse viel buiten dan de pakte De Ingmar en medailles. kleuren won prestaties verdedigd. kant zijn Hans Grade vierde Alexandra het Marwijk terwijl pakte met in te goud. de haar drie het met Ook volop wist liet Arends het van plaats zilver, en alle werden van zich Aad sterkste solide brons Duitse Veneman de Sievers

Uitslag I Grade

Uitslag Grade II

Uitslag landenwedstrijd

Horses.nl Bron: