Teamselectie WK ponymennen in Le Pin-au-Haras bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft zijn selectie bekend gemaakt en gaat met zijn Nederlandse team (opnieuw) op voor titelprolongatie. Het WK ponymennen staat van 17 tot en met 21 september op de agenda in het Franse Le Pin-au-Haras.

Het team op het WK Ponymennen zal bestaan uit twee enkelspan-, twee tweespan- en twee vierspanrijders. Per categorie telt één van de twee resultaten (dus één enkel-, twee- en vierspanresultaat) en dit in de dressuur, marathon en vaardigheid. Opgeteld geeft dit het eindresultaat voor het land.

Op voor titelprolongatie

In 2023 behaalde TeamNL, ook onder bondscoach Aarts, de wereldtitel in eigen land, en net als toen in Oirschot gaat onderstaande selectie nu in Frankrijk op voor titelprolongatie. Individueel viel er twee jaar terug eveneens het nodige goud te vieren en regerende wereldkampioenen Marijke Hammink (vierspan) en Rodinde Rutjes (tweespan) zijn dit keer opnieuw van de partij.

Team enkelspan

Marije Willemsen (Raalte)

Dirk Bastiaansen (Gilze)

Individueel enkelspan

Heidi te Poele (Wolphaartsdijk)

Desiree van Lambalgen (Markelo)

Team/individueel tweespan (*)

Rodinde Rutjens (Weert)

Cas Hendriks (Zeeland)

Sietske Flobbe (Appelscha)

Jelle Leliveld (Schalkwijk)

(*) Bondscoach Ad Aarts zal na de laatste teamtraining, eind augustus, zijn definitieve keuze maken voor de team- en individuele plekken.

Team vierspan

Marijke Hammink (Bornerbroek)

Dianne Legemaat-van Bemmel (Overberg)

Individueel vierspan

Joris Wouda (Drouwen)

Hendrik-Jan Beekhuiszen (Zeewolde)

Bron: KNHS