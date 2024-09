Tweemaal zilver voor KWPN’ers op WK Jonge Menpaarden

Het Wereldkampioenschap Jonge Menpaarden kende zondag in het Franse Lamotte Beuvron een mooie afsluiting. De Franse Marion Vignaud presteerde zeer goed, met haar vijfjarige KWPN-er Oh La La won ze zilver. Ook was er zilver voor een KWPN'er bij de zesjarige paarden: Weronika Kwiatek reed Milo V in die rubriek naar de tweede plaats.

Oh La La La SH (Spielberg uit Kindness reg. A van Donnerbube I, fokker mevr. Van Eerden uit Winterswijk Corle) werd dus tweede in het samengesteld mennen kampioenschap bij de vijfjarigen. De score van de verrichting van gisteren en vandaag opgeteld leverde 14.48 op. Met haar andere troef Oakley DH (Glock’s Toto Jr. uit Jarisma ster van De Niro, fokker De Dinkel Hoeve uit Denekamp) werd Vignaud zevende met een score van 14.12. De nummers twee tot en met zeven van het kampioenschap bij de vijfjarigen zaten bijzonder dicht bij elkaar. De achtste plaats was voor de Nederlandse Saskia van Heesch met Onana (Just Wimphof uit Cariba reg. B van Uptown, fokker fam. De Groot uit Riel). Vignaud won vorige week ook al de zilveren medaille op het WK Enkelspan met KWPN-er First Quality (Gribaldi uit Bamona stb sport-dres van United, fokker D.M.M. Vorselaars uit Tilburg). De Duitse Jessica Wächter werd kampioen bij zowel de vijfjarigen als de zevenjarigen met paarden gefokt binnen het Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen.

Net naast goud

In de rubriek zevenjarigen was er een eervolle zilveren medaille voor de Poolse Weronika Kwiatek. Zij stuurde haar KWPN-er Milo V (Raffles uit Inette vb van Eebert, fokker A.P.C. Veerman uit Goudswaard) op makkelijke wijze door de proef en dat leverde naast de medaille een score van 16.57 op. Slechts twee tiende punt minder dan de nummer één. Vlak naast het podium viel, met 16.21, de Noorse Maria Henriksson met Marko (Hertog Jan uit Dustina ster van Waldemar, fokker T.A. van Schip uit Koudekerk aan den Rijn). De zesde plaats in de rubriek voor zevenjarige paarden was voor Annette Jönsson met Mooi Zo W (Ditisem uit Irina VS ster van Aron HBC, fokker G.A. Lueks uit Diever).

Enorm potentieel

Bij de zesjarigen behaalde de Franse Anne Violaine Brisou met Nardus (Icellie uit Anca keur van Unieko, fokker W.L. Ruinemans uit Rhenen) in het algemeen klassement een zesde plaats. In het afsluitende vaardigheidsparcours met daarin twee marathonhindernissen bouwde de indrukwekkende bruine toch wat spanning op en dat kostte punten. De kampioen bij de zesjarige menpaarden werd Elektroda (v. Valenzio), gereden door Weronika Kwiatek

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl