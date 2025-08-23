Stan van Eijk klimt naar voorlopig brons op WK Tweespannen

Martin Hölle heeft zijn voorsprong op het WK Tweespannen in Beekbergen verder uitgebouwd. Nadat hij gisteren een wereldrecord behaalde in de dressuur, won hij vandaag ook het tweede onderdeel, de marathon. Stan van Eijk klom met zijn achttiende plaats in de marathon van de vijfde naar de derde plaats in het tussenklassement en staat dus voorlopig op brons. Op twee staat de Amerikaan Jacob Arnold.

De top drie tot en met negen staat dicht bij elkaar voor de vaardigheid morgen. De Hongaar Marcell Dani staat op de negende plaats en slechts zes strafpunten achter Van Eijck. Dat zijn twee ballen in de vaardigheid.

“Ik was vandaag gespannen tot en met de laatste deelnemer”, reageert koploper Martin Hölle. “Jacob Arnold stond tweede en reed als allerlaatst. Ik wist dat ik een goede marathon had gereden, maar je weet natuurlijk niet wat de concurrentie later nog doet. Maar ik ben super blij en trots.”

Pech voor Grimponprez en Hötch

Voor Franck Grimponprez zat het vandaag niet mee. De Fransman stond tweede na de dressuur en was goed onderweg in de marathon, tot hindernis acht, de allerlaatste. Onderweg naar de finish besefte Grimponprez dat hij de F-poort was vergeten, maar ging in zijn zoektocht naar de poort om. Ook de Oostenrijker David Hötch had niet zijn dag. In hindernis twee kwam zijn linkerpaard over de dissel. Hij moest daardoor uitspannen en kon niet meer verder.

Van Eijck richting de medailles

Door het uitvallen van Grimonprez en zijn goede optreden in de marathon, klom Stan van Eijk van plaats vijf naar drie. “Mijn paarden waren ontzettend fit! In hindernis 1 waren ze heel gretig. Ik wilde insturen naar links en toen draaiden ze iets te scherp naar links. Toen liet ik ze losser en wilden ze naar rechts, dus toen moest ik opnieuw insturen naar links. Dat was rommelig, maar elke hindernis werden ze beter.”

“Wat dat betreft zijn mijn paarden gemaakt voor zware marathons, dat was het hier niet echt. Die van mijn zijn in hun element als het een beetje zwaarder is, als ze moeten ploegen of als het losgereden is. Dat was het hier op het eind wel, maar niet toen ik reed. Ik had niet het gevoel dat ik mijn beste marathon reed. Hindernis 4, 5, 6, 7 en 8 gingen wel super goed. Toen ik de uitslag hoorde en zag wat ik op de super goede marathonspecialisten ‘verloren’ had, was ik super tevreden”, aldus Van Eijk.

Uitslagen.

Bron: Persbericht