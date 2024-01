Vierspanclinic in Den Bosch met oa Glenn Geerts

Het KWPN laat weten dat topvierspanrijders Glenn Geerts, Tor van den Berghe en Antonie ter Harmsel hun tuigpaarden zullen presenteren tijdens de KWPN Stallion Show op zaterdag 3 februari in Den Bosch. De drie, die KWPN'ers in hun spannen hebben, zullen een clinic vierspanrijden geven.

Antonie ter Harmsel is opgenomen in het B-kader mennen vierspan paarden. Bij de tweespannen nam hij al aan drie wereldkampioenschappen mee en in 2019 won hij zilver met het team. De Eebert-zoon Kordaat, in 2018 goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst, is inmiddels als ruin een vaste waarde voor het span van de familie Ter Harmsel. Tor van den Berghe is Grand Prix-dressuurruiter én internationaal menner. De Australiër is gek van tuigpaarden en in zijn span vinden we onder meer Indiana (v.Colonist), die we ook kennen als vader van de imponerende veelwinner Macho. Den Bosch is bekend terrein voor Indiana. Hij was als driejarige kampioen van de hengstenkeuring.

Glenn Geerts

De Belgische topmenner Glenn Geerts kreeg de liefde voor de tuigpaarden via zijn opa met de paplepel ingegeven. Aanvankelijk reed die met zijn tuigpaard voor de showkoets maar in 1989 stapte hij met zijn tuigpaarden volledig over naar de mensport en Glenn volgde zijn voorbeeld. In zijn span vinden we de Unieko-zoon Erdball, die als tweejarige kampioen werd bij de hengsten in Ermelo en de tweede bezichtiging behaalde op de hengstenkeuring. In zijn carrière als menpaard loopt hij voorop in de marathon en vaardigheid, maar hij is ook een prima invaller voor de dressuur.

Eigenschappen voor mensport

Tijdens een wervelende clinic en een showblok wordt besproken welke eigenschappen en talenten van tuigpaarden ervoor zorgen dat ze zo ongekend gewild zijn in de internationale twee- en vierspansport. En wat zijn nou precies de overeenkomsten en verschillen in de training en opleiding van talentvolle tuigpaarden in de men- en de tuigpaardensport?

Bron: KWPN