Boyd Exell blijft onverslaanbaar in Aken

De 'Topscore' Prijs voor de vierspanrijders op CHIO Aken is elk jaar weer een spannende aangelegenheid. Ook dit jaar bleek Boyd Exell wederom onverslaanbaar in deze klasse. De tweede plaats ging naar de Belg Glenn Geerts met een score van 1810 punten, gevolgd door de Hongaarse coureur Péter Juhász op de derde plaats (1790). Ijsbrand Chardon viel met 1770 punten net buiten het podium, zijn zoon Bram bezette de zevende plaats.

Exell liet gisteren al zien dat zijn team van vier paarden in topvorm verkeerd. Met 31.73 strafpunten zette de Australische menner een sterke dressuurproef neer en gaat daarmee individueel aan de leiding. Vandaag kozen ze de beste route door de hindernissen en verzamelden ze de meeste punten, namelijk 1910 en de “Topscore”.

Format

In de ‘Top Score’ prijs hadden de vierspanrijders drie minuten de tijd om punten te verzamelen. Elk obstakel is een bepaald aantal punten waard, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en daarbij mag elk obstakel maximaal twee keer worden gereden. Het span met de meeste punten in de snelste tijd wint.

Morgen vervolgt het programma met het tweede onderdeel voor de vierspanrijders: de marathon.

Uitslag

Bron: Horses.nl