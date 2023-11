Boyd Exell duldt in opwarmronde Lyon geen tegenstand 

Met overmacht won Boyd Exell vanmorgen de opwarmronde voor vierspanrijders in Lyon. IJsbrand Chardon was met zijn basistijd al duidelijk langzamer dan de Australiër, maar bij de rijder uit Den Hoorn rolde er ook nog een balletje.

Boyd Exell ging vanmorgen in Lyon pijlsnel door het menparcours. De zesvoudige wereldkampioen was zoals zo vaak een klasse apart. Met een tijd van 162,49 seconden pakte hij de winst. IJsbrand Chardon zette met zijn vierspan 165,74 seconden op het scorebord, maar moest ook nog vier strafseconden wegens een hindernisfout incasseren.

Hetzelfde resultaat

Op enige afstand volgden twee sterke Belgen: Dries Degrieck (174,31 seconden) en Glen Geerts (174,53 seconden). De Zwitserse routinier Jerome Voutaz kwam door een hindernisfout uit op hetzelfde resultaat als Geerts, waardoor hij de vierde plaats met de Belg moest delen.

Bron: Horses.nl