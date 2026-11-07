Boyd Exell maakt er zes op een rij van in Wereldbeker Maastricht, De Ronde derde

Petra Trommelen
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Boyd Exell maakt er zes op een rij van in Wereldbeker Maastricht, De Ronde derde featured image
Boyd Exell. Foto: FEI/Leanjo de Koster
Door Petra Trommelen

Dezelfde drie namen die gisteravond de top drie vormden in de opwarmronde, streden vanavond opnieuw om de overwinning. Ditmaal in de tweede Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Maastricht. Voor het zesde jaar op rij ging de winst naar Boyd Exell. De Australiër deed dat overtuigend: met een foutloze rit én de snelste tijd was hij opnieuw een klasse apart. Glenn Geerts en Koos de Ronde maakten er onderling nog een spannende strijd om de overige podiumplaatsen van. Uiteindelijk trok Geerts aan het langste eind en pakte hij de tweede plaats. De Ronde eindigde als derde.


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