Boyd Exell maakt er zes op een rij van in Wereldbeker Maastricht, De Ronde derde

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Koos Ronde voor de Derde plaats

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tijd de naast Chardon snelle ondanks drive-off

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Uitslag

Horses.nl Bron: