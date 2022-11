Boyd Exell ook heer en meester in WB mennen Stuttgart

Na zijn zege in het wereldbeker mennen in Maastricht, heeft Boyd Exell ook de derde etappe in Stuttgart gewonnen. Daarmee heeft de Australiër de leiding in het wereldbekerklassement van IJsbrand Chardon overgenomen. Met zijn twee zeges verdiende Exell de volle mep aan punten (20), Chardon neemt met 17 punten de tweede plaats in.

Chardon won de eerste wereldbekerwedstrijd in het Franse Lyon, maar moest in Maastricht genoegen nemen met de tweede plaats achter Exell. In Stuttgart profiteerde de regerend wereldkampioen van de afwezigheid van Chardon en stuurde zijn vierspan eenvoudig naar de overwinning. In de eerste ronde bleef hij foutloos, maar in de tweede ronde van het vaardigheidsparcours moest Exell 4 strafpunten incasseren. Met een totaal van 147,77 bleef hij de nummer twee, Jérome Voutaz, nog ruimschoots voor. De Zwitserse menner kwam uit op 161,76 strafpunten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl