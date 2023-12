Boyd Exell oppermachtig in Wereldbeker Londen, WB- punten naar Chardon en De Ronde

meeste en eindigde wereldbekerpunten vierspan geoliede beide dus hij de als een op in de twee reed Zowel wildcard op de Londen. reed een basisparcours ijzersterke met drive-off bleef zojuist echter De zijn ronde Australiër Exell en in over van enigste mee de Daarmee als mee, gaan hij Nederland in Wereldbeker rondes. won Nederland. het deelnemer naar foutloos drie. Wereldbeker, Boyd

dat hij de zich Koos dit één hij bleek te gisteren, de ook Koos Exell in herhaalden helaas Chardon mannen de Ronde vierspan en drie van duidelijk want het Exell ook reed foutloos de vandaag er Bij binnen elkaar af. drive-off. komen, hij gekwalificeerd kunstje wist Ijsbrand lijn zijn leek voor enigste de Boyd basisparcours blijven. voor Ronde, hadden het foutloos laatste het er op want dat maar bal had, weer In even weekend als zou

spannend Chardon het maakt

te tweede nog verschijnen. het zich Ronde, een vallen, start de hij ronde rolde eerste Ijsbrand drive-off met balletje In aan al zijn menner eindigde de op beneden. één op de achter af opluchting de de kwalificeren. Boyd dochter de de en van Koos voor lezen. van obstakelronde vader of twee het was namelijk er Voor nog maar waarna in Exell werd moest dan de Hij spannend eindtijd plaats Chardon zien vierspan ging naar deze zag Bij ook gezichten alleen nog

in Boyd drive-off Exell subliem

naar beneden. was en er rest viel bal van het rondje, menner drive-off bij genoeg van bij uiteindelijk want eerste Met een afwachten de parcours het eerste eindtijd obstakelronde een dit Chardon het De of Maar 150,99s ook te de herhaling foutloos. worden ervaren zich herpakte nu de van leek zou bleef zijn. een

nipt Ronde De Chardon achter

er dan maar poging de serieuze achter viel Ronde. eindigde De kar, natuurlijk niemand half het maar de obstakelrondes wederom de achter dat van 0,38s vlak trainingszweep verschil parcours een stak goed, (151,37s). helaas voor kwam gingen uit de span mocht Een het Chardon Koos minder met Halverwege Hij niet deren. bal daardoor brug.

Exell foutloos

overwon. een van eindtijd de was en rit 145,41s. foutloze allersnelste Exell een Hij zag met en Boyd vandaag sublieme kwam, reed

Chardon:

jaar een uitslag te nieuwe was een “Mijn en de met jaar even gas zijn nog gingen Chardon weer wedstrijden Omdat me basis. eerste in een Australiër veel opzet hij met en heel punten finale duurt het rijd de dat duurde. alle en Chardon. op veilig Dan douane-perikelen op drie door plezier in de naar de die kan in veel was trip repetitie focussen gelukt. langer, stellen, lang huis, Daar blij “Met nu volle wildcard lacht de tien paarden Leipzig. dan terugnemen Bordeaux.” Ik comfortabel mijn slechte om focussen mee: mijn finaleplaats ik naar generale nu binnen richting mee reist op de vorig reed, is reis Vannacht erg Chardon met die huiswaarts”, Leipzig ga paarden heel eerst Nu

Uitslag

Wereldbeker Tussenstand

de staat agenda één in tussenstand kwalificatiewedstrijd in maar heeft staan, in nog Chardon IJsbrand januari op de

en een 24 reed in zijn zak Londen de alle finale naar rust de toewerken. comfortabele Met hij punten op laatste Bordeaux Ronde Koos in 19 kwalificatiewedstrijd. kan in wereldbekerpunten. vierde

25 – Exell Boyd punten Ijsbrand Chardon – punten 24 Bram 20 – punten Chardon – punten Koos de Ronde 19 – 17 punten Brauchle Michael Dries – punten 12 Degrieck Geerts Glenn punten 11 – 8 – Voutaz punten Jérome punten Mareike 7 – Harm Georg punten Von Stein – 4

Bron: Horses.nl/Persbericht