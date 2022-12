Boyd Exell wint op weergaloze wijze WB vierspannen Londen

Het is wel duidelijk wie dit indoorseizoen de man in vorm is. Boyd Exell wist zowel elke wereldbeker tot nu toe te winnen en ook vandaag was het weer raak. Nadat de Australiër in de drive-off had afgerekend met Bram Chardon en Koos de Ronde wist Exell de wereldbeker van Londen te winnen.

Het bleek geen eenvoudige opgave in Londen want de gehele top drie kwam niet ongeschonden aan de finish. In de eerste ronde werden er fouten gemaakt en ook in de drive-off bleven de menners niet foutloos. Dit mocht de pret niet drukken want het werd een geweldig mooie wedstrijd. Boyd Exell was de terechte winnaar en kwam, inclusief strafpunten, in 147.89 seconden aan de finish.

Bram Chardon en Koos de Ronde moesten vooral met elkaar afrekenen waarbij Chardon aan het langste eind trok. Hij werd met zijn eindtijd van 150.05 seconden tweede. Koos de Ronde bezette de derde plaats. De Nederlander klokte 159.90 seconden en maakte daarmee het podium compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl