Boyd Exell pakt WB vierspannen Leipzig

Waar Bram Chardon gisteren nog overtuigend de inloopronde van de wereldbekerkwalificatie mennen in Leipzig won was het Boyd Exell die de WB-kwalificatie op naam schreef. Hij reed zijn vierspan razendsnel en overtuigend naar de overwinning. IJsbrand Chardon werd tweede en Koos de Ronde maakte het podium compleet.

Bram Chardon had het geluk niet helemaal aan zijn zijde en moest 12 strafseconden bij zijn tijd van 135.80 seconden optellen. De eindtijd van 147.80 seconden hield hem uit de drive-off en leverde uiteindelijk de vijfde plaats op. Boyd Exell, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde bleven alle drie foutloos in de eerste ronde en mochten het uitvechten in de drive-off.

Drive-off

De drive-off beloofde een spannende strijd te worden want het verschil tussen de drie menners in de eerste omloop was niet bijzonder groot. Koos de Ronde liet een solide foutloze omloop zien en de eindtijd van 141.21 seconden was goed voor de derde plaats. IJsbrand Chardon leek goed op weg maar moest 4 (tijd)strafpunten noteren en werd tweede. Tegen Boyd Exell bleek geen kruid gewassen want met een foutloze ronde in 135.44 seconden won hij opnieuw een Wereldbeker.

In het klassement delen Boyd Exell en Bram Chardon de eerste plaats met beiden 30 punten. IJsbrand Chardon heeft na deze achtste Wereldbekeretappe 24 punten verzameld en staat derde. Koos de Ronde volgt op plaats vier met 19 punten.

Uitslag

Klassement

Bron: Horses.nl