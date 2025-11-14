Boyd Exell wint openingswedstrijd Stuttgart

Savannah Pieters
Boyd Exell wint openingswedstrijd Stuttgart featured image
Boyd Exell Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na zijn overtuigende zeges in Lyon en Maastricht opende Boyd Exell ook in Stuttgart voortvarend: de Australiër schreef vrijdagavond de openingswedstrijd van de Wereldbekerkwalificatie op zijn naam. Hij kreeg de overwinning echter niet cadeau. Glenn Geerts eindigde slechts vier seconden achter Exell als tweede. Jérôme Voutaz liet in de drive-off zelfs een snellere tijd optekenen, maar moest met acht strafpunten genoegen nemen met de derde plaats.

