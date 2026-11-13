Boyd Exell wint opwarmronde Wereldbeker vierspannen in Stuttgart

Boyd Exell heeft in Stuttgart de opwarmronde voor de Wereldbekerwedstrijd voor vierspanrijders op zijn naam geschreven. Nog geen week na zijn overwinning in Maastricht was de Australiër opnieuw op dreef. In de drive-off rekende hij af met Koos de Ronde en IJsbrand Chardon.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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