Boyd Exell wint Stuttgart, volle mep WB-punten voor Jérôme Voutaz

Na zijn zeges in Lyon en Maastricht heeft Boyd Exell vandaag ook de derde Wereldbekerkwalificatie voor vierspannen in Stuttgart gewonnen. Exell reed op de Stuttgart German Masters met een wildcard, waarmee hij wel om de prijzen maar niet om de punten kon strijden. Zodoende gaat de volle mep Wereldbekerpunten naar Jérôme Voutaz.

Jérôme Voutaz zat Boyd Exell vrijdag in de openingswedstrijd al op de hielen. Toen was hij het snelst in de dive-off maar gingen er twee balletjes af, waardoor Voutaz uitkwam op de derde plaats. Vandaag werd de Zwitser tweede achter Exell en verdiende daarmee tien Wereldbekerpunten.

Jérôme Voutaz. Foto: FEI/Stefan Lafrentz

De derde plek bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Anna Mareike Meier die na deze derde kwalificatie in de tussenstand op vierde plek staat.

Uitslag

Tussenstand na Stuttgart

