Boyd Exell wint Stuttgart, volle mep WB-punten voor Jérôme Voutaz

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Boyd Exell wint Stuttgart, volle mep WB-punten voor Jérôme Voutaz featured image
Boyd Exell. Foto: FEI/Stefan Lafrentz

Na zijn zeges in Lyon en Maastricht heeft Boyd Exell vandaag ook de derde Wereldbekerkwalificatie voor vierspannen in Stuttgart gewonnen. Exell reed op de Stuttgart German Masters met een wildcard, waarmee hij wel om de prijzen maar niet om de punten kon strijden. Zodoende gaat de volle mep Wereldbekerpunten naar Jérôme Voutaz.

Door Ellen Liem

Jérôme Voutaz zat Boyd Exell vrijdag in de openingswedstrijd al op de hielen. Toen was hij het snelst in de dive-off maar gingen er twee balletjes af, waardoor Voutaz uitkwam op de derde plaats. Vandaag werd de Zwitser tweede achter Exell en verdiende daarmee tien Wereldbekerpunten.

Jérôme Voutaz. Foto: FEI/Stefan Lafrentz

De derde plek bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Anna Mareike Meier die na deze derde kwalificatie in de tussenstand op vierde plek staat.

Uitslag

Tussenstand na Stuttgart

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like