Boyd Exell wint Wereldbeker Mechelen, Bram Chardon tweede

Gisterenavond werd Jumping Mechelen afgesloten met de strijd om de Wereldbeker vierspannen. In de spannende drive-off, waarin Boyd Exell, Bram Chardon en Michael Brauchle het tegen elkaar opnamen, ging Exell wederom met de overwinning aan de haal. Bram Chardon was de allersnelste, maar zag één bal vallen. Hij werd tweede, gevolgd door de Duitser Michael Brauchle.

In de drive-off moest Bram Chardon als eerste van start. Zijn snelle tijd (128,30s) werd niet meer verbeterd, maar door het gevallen balletje ging de overwinning naar de Australiër Boyd Exell, die wel foutloos bleef (126,57s). Michael Brauchle uit Duitsland, die in de basisronde de beste tijd reed, had een hapering in de eerste obstakels. Dit kostte hem veel tijd, waardoor hij derde werd (135,60s).

Koos de Ronde

Koos de Ronde deed mee op basis van een wildcard. Hij reed een snelle eerste omloop, maar zag één bal rollen. Daarmee zag hij de drive-off aan zijn neus voorbij gaan en eindigde hij op een vijfde plaats.

Finale Wereldbeker

Na zijn prestaties van gisteren heeft ook Bram Chardon zich verzekerd van een startplaats in de FEI Wereldbekerfinale in Bordeaux. Eerder wisten menners IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zich al voor de finale te plaatsen.

Uitslag

Tussenstand Wereldbeker

Bron: Horses.nl