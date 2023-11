Boyd Exell zet Koos de Ronde op plaats twee in opwarmronde Stuttgart

Even leek het erop dat Koos de Ronde aan de leiding zou gaan na de opwarmronde voor vierspanrijders in Stuttgart, maar Boyd Exell trok in de drive-off aan het langste eind. Hij verwees Koos naar plaats twee, die op zijn beurt gevolgd werd door landgenoot Ijsbrand Chardon.

In het basisparcours was het nog Koos de Ronde die zijn paarden het beste voor elkaar had. Met een gestroomlijnd span reed hij een foutloze ronde in een tijd van 151,91s, waar Boyd Exell 156,78s voor nodig had. Van de overige deelnemers wist alleen Ijsbrand Chardon het parcours ook foutloos door te komen in een tijd van 162,61s.

Drive-off

Chardon was het eerste span in de drive-off, maar zijn ronde kende helaas tweemaal de bel. Hierdoor was het ritme weg, waardoor hij eindigde in een tijd van 279,60s. Vervolgens was het de beurt aan Exell, die één bal zag rollen. Zijn tijd van 137,65s bleek ruim voldoende, want de tijd (148,39s) van Koos de Ronde was zonder zijn twee gevallen ballen nog niet genoeg geweest voor de winst.

Uitslag

