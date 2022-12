Bram Chardon: ‘Het liep als een geoliede machine’

“Wat was het publiek weer fenomenaal. Het parcours was mooi, de piste lag er geweldig bij. Wat een wedstrijd. Zoveel familieleden en supporters waren naar Mechelen afgezakt om me aan te moedigen en om me in de stallen en achterop de koets te helpen een prachtprestatie neer te zetten", vertelt Bram Chardon die het jaar 2022 fantastisch afsloot. Hij won in Mechelen de Wereldbekerwedstrijd en is verzekerd van een plek in de finale.

“Donderdag stond er nog een jong paard in mijn span. Toen was het ochtend en rustig in de Nekkerhal. Maar vrijdag koos ik voor een meer ervaren paard want ik wist hoe luid het publiek zou zijn. Dat was een goede keuze. Mijn vierspan liep als een geoliede machine. Ik ben echt een gelukkig man”, vervolgt Bram Chardon. Na zijn zege in Mechelen staat hij (gedeeld) bovenaan in de tussenstand van de Wereldbeker.

Bron: Jumping Mechelen / Horses.nl