Bram Chardon hoopt op WB-podium samen met zijn vader 

De menners van TeamNL zijn klaar voor de wereldbekerfinale voor vierspannen, die aanstaand weekend in het Franse Bordeaux verreden wordt. De paarden van Koos de Ronde, Bram Chardon en IJsbrand Chardon zijn fit en de Nederlandse menners zijn het hele indoorseizoen al goed op dreef. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spannende ontknoping van het indoorseizoen.

De drie Nederlanders moeten het opnemen tegen vier buitenlandse collega’s, te weten de Australiër Boyd Exell, zuiderbuur Dries Degrieck, de Zwitser Jérôme Voutaz en de wildcard-rijder Benjamin Aillaud uit Frankrijk.

Gave finale

Koos de Ronde denkt dat het een gave finale wordt. “Ik heb maandag een laatste training in het vierspan gedaan, dat verliep naar wens. De laatste paar dagen doe ik rustig aan met de paarden. Donderdagnacht vertrekken we naar Bordeaux, dat reist het lekkerste voor de paarden. De keuring is pas zaterdagmiddag, dus als we er 24 uur van tevoren zijn is dat wat mij betreft prima.”

Parcours is vraagteken

“Beide spannen zijn er klaar voor, zowel die van mezelf als die van mijn vader”, vertelt titelverdediger Bram Chardon, “en ik heb er veel zin in. Ik ben wel heel benieuwd naar het parcours. De Hongaarse parcoursbouwer Gabor Fintha hebben we dit jaar nog niet gehad. Normaal gesproken kijken we van tevoren even naar mogelijke lijnen en structuren van een parcoursbouwer, zodat we daar extra op kunnen trainen, maar dat was nu niet mogelijk omdat hij recent niet meer gebouwd heeft. Het is nu moeilijk te zeggen wat voor parcours ons te wachten staat, dat is nog een vraagteken.” Bram Chardon legt de lat hoog: “Mijn vader en ik hebben nog niet samen op het podium gestaan van een wereldbekerfinale. Ieder voor zich wil uiteraard winnen, maar het is een mooi doel om dat samen te

bereiken.”

Twee rondes

De finale bestaat uit twee rondes die voor zaterdag en zondag op het programma staan. In tegenstelling tot de wereldbekerkwalificatiewedstrijden, telt het resultaat uit de eerste finaleronde ook (deels) mee. 50% van het verschil (in seconden) tussen de winnaar van de eerste ronde en de overige menners wordt door de betreffende menners meegenomen naar de finaledag. Op de finaledag volgt een tweede ronde, waarna voor de top drie een drive-off volgt.

Programma

Zaterdag 4 februari 16.00 uur Veterinaire keuring

Zaterdag 4 februari 23.30 uur Eerste ronde

Zondag 5 februari 16.45 uur Finaleronde



Bron: persbericht