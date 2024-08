Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde vormen team WK vierspannen

Ad Aarts reist met Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde af naar het WK vierspannen. Individueel gaan Edwin van der Graaf en Hans Heus van start. Het WK wordt van 4 tot en met 8 september gehouden in het Hongaarse Szilvasvarad.

Voor het team heeft Aarts wederom gekozen voor zijn bekende supertrio van Bram en IJsbrand Chardon en Koos de Ronde. Met deze routiniers hoopt Aarts de twee jaar geleden in Italië gewonnen wereldtitel te verdedigen. ”De druk is hoog, omdat je als favoriet en titelverdediger aan de start verschijnt. Maar dit team heeft in het verleden bewezen dat ze daar uitstekend mee om kunnen gaan dus ik kijk uit naar een prachtig kampioenschap.”

Op de voorlopige deelnemerslijst staan ruim 40 menners uit 14 landen waaronder ook de in Nederland wonende Australische titelverdediger Boyd Exell.

Bron: KNHS