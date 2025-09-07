Bram Chardon: ‘Ik kon een vaardigheid uit het boekje rijden’

Bram Chardon heeft in het Duitse Lähden geschiedenis geschreven door voor de vierde keer op rij Europees kampioen bij het vierspannmennen te worden. Het Nederlandse team, bestaande uit Koos de Ronde en Bram en IJsbrand Chardon, kon eveneens de Europese titel prolongeren. “Het voelt als de jackpot”, glundert bondscoach Ad Aarts, die ook zijn paramenners op hun WK in Lähden zag grossieren in eremetaal.



De Nederlandse vierspanmenners begonnen voorzichtig aan hun EK. Bram Chardon reed naar de beste Nederlandse score in de dressuurpiste hetgeen hem een zesde plaats opleverde. TeamNL stond op dat moment derde achter gastland Duitsland en België. In de marathon kantelde de wedstrijd door drie ijzersterk gereden marathons van de

Nederlandse menners. Hierdoor schoof Bram Chardon door naar de virtuele bronzen plek en nam TeamNL de leiding over van gastland Duitsland.

Lastige vaardigheid

De Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman had in Lähden een lastige vaardigheid gebouwd, waarin niemand foutloos binnen de tijd bleef. Chardon jr. lukte dat bijna. Hij liep slechts 0,12 strafpunten op door tijdsoverschrijding. Daarmee zette Bram druk op Christoph en Anna Sandmann, de nummers 1 en 2 van het tussenklassement. Beiden op eigen terrein en voor eigen publiek rijdende menners bezweken onder die druk en moesten de titel overlaten aan de Nederlandse concurrent. IJsbrand Chardon stond net naast het podium, Koos de Ronde werd negende.

‘Moest van ver komen’

“Ik had vandaag de vaardigheid die ik nodig had. Het was een zeer selectief parcours, maar mijn paarden waren vandaag echt top. Ik kon een vaardigheid uit het boekje rijden”, aldus Bram. “Ik moest dit EK van ver komen, maar het is me toch voor de vierde keer gelukt. Van mijn vier EK-titels was deze het minst verwacht, omdat dit seizoen niet geheel volgens plan verliep. Ik ben er erg blij mee.”

Aarts: ‘ Jackpot’

“Beide kampioenschappen zijn extreem goed verlopen” aldus bondscoach Ad Aarts. “Het voelt als de jackpot. Bram had zijn overwinning niet meer in eigen hand, maar ging toch nog over de koplopers heen. Die emotie en spanning die dat geeft, dat is echt geweldig. Het is mooi dat de Nederlandse mensport zo goed op de kaart staat”, besluit de succesvolle bondscoach, die ook zijn paramenners zag grossieren in eremetaal.

Vijf medailles voor paramenners

Met vier individuele medailles (goud, zilver en tweemaal brons) én het behalen van teamgoud hebben de Nederlandse paramenners voortreffelijk gepresteerd op het WK Paramennen in het Duitse Lähden. Het Nederlandse team bestond uit de Grade I menners Jacques Poppen en Josien de Boer, alsmede uit de Grade II menner

en regerend Nederlands kampioen Hans Arends. Als extra bonus werd de Hand-in-Hand Trophy, voor de combinatie regulier en paramennen, gewonnen door het duo IJsbrand Chardon en Jacques Poppen met Bram Chardon en Hans Arends op plek twee.

Bron: KNHS