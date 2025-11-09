Bram Chardon: ‘Ik zie de potentie bij mijn span’

De tweede wedstrijd van de Wereldbeker Vierspannen vond dit weekend plaats in Maastricht, waar publieksfavoriet Boyd Exell opnieuw onverslaanbaar bleek. De Australiër won overtuigend de drive-off met een tijd van 143,40 seconden, ruim vijftien seconden sneller dan Bram Chardon. Chardon is het indoorseizoen uitstekend begonnen met een knappe tweede plaats, waarbij hij liet zien dat zijn span klaar is om ook dit seizoen weer mee te strijden voor de podiumplekken.

Bram Chardon, die met een wildcard aan de start verscheen, liet tijdens Jumping Indoor Maastricht zien dat zijn span ook dit seizoen weer tot de wereldtop behoort. Zowel vrijdag als zaterdag eindigde hij op de tweede plek. In de drive-off noteerde hij een sterke tijd van 150,79 seconden, maar door twee afgeworpen ballen kwam zijn eindscore uit op 158,79 seconden, goed voor een solide tweede plaats achter Exell.

Nieuw span

“Ik ben begonnen met het span waar ik vorig jaar mee geëindigd ben”, stak Bram Chardon van wal. “Toen heb ik twee nieuwe paarden in het span gebracht, rechtsachter en linksvoor, waarvan ik geloof dat ze echt voor de winst mee kunnen doen. Dat hebben ze vorig seizoen ook laten zien.”

‘Vertrouwen in het seizoen’

“Ik hoef pas volgende maand in Genève voor de punten te rijden en was dus erg blij met deze wildcard voor Maastricht”, vervolgt Chardon. “Zo kan ik wat eerder in het seizoen beginnen. We zijn nog niet helemaal op stoom, zoals je kon zien. Ik had wel degelijk de snelheid, maar op de tweede dag wat kleine miscommunicaties, waardoor ook ballen vielen. In het tweede gedeelte miste ik nog wat scherpte als ik dat vergelijk met Boyd. Die heeft dit span al een paar keer meegenomen van huis en ook in Lyon gewonnen en is duidelijk al op stoom. Ik zie echter de potentie bij mijn span en heb er heel veel geloof in na deze eerste graadmeter. Het was een schitterende wedstrijd en dit biedt veel perspectief.”

Koos de Ronde

Ook Koos de Ronde kwam als wildcard in actie en reed een sterke wedstrijd. Hij eindigde op zaterdag als vierde, op slechts 0,28 seconde van een plek in de drive-off. Daarmee verbeterde hij zich ten opzichte van de openingsavond, waar hij als vijfde eindigde.

Boyd Exell – 145.01/ 143.30 Bram Chardon – 156.09/ 158.79 Christoph Sandmann – 159.29/ 163.5 Koos de Ronde – 159.59

Bron: KNHS