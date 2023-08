Bram Chardon: ‘Mijn vader mag net zo goed winnen’

Het gecombineerde WK para-mennen en EK vierspanen gaat binnenkort van start. In totaal gaan 65 menners uit 17 verschillende landen van start op dit grote kampioenschap, dat dit jaar gehouden wordt op de terreinen van het Hippisch Centrum in Exloo. Een van de favorieten voor het goud is Bram Chardon, die net zo lief zijn vader IJsbrand ziet winnen als hemzelf. De FEI sprak met de Nederlandse topmenner in aanloop naar het EK.

Gastland Nederland levert een flink aantal favorieten waaronder regerend Europees kampioen vierspan Bram Chardon. Zijn grootste concurrent is misschien wel zijn vader IJsbrand Chardon, die vorig jaar individueel zilver won op het Wereldkampioenschap. Beiden wonnen al twee keer Europees goud en maken ook dit jaar deel uit van TeamNL.

”Het is extra motiverend om een kampioenschap in eigen land te winnen,” aldus Bram Chardon. ”Exloo is een locatie die ik heel goed ken en er hangt een geweldige sfeer. Het is een compact terrein waardoor de toeschouwers de hele wedstrijd goed kunnen volgen. Mijn vader is een serieuze kanshebber voor het goud maar we zijn geen concurrenten van elkaar. Het maakt ons niet uit wie van ons tweeën wint, als het maar een van ons is. Ik heb enkele wijzigingen in mijn vierspan aangebracht maar alle paarden zijn ervaren en zijn fit to compete.”

Bron: FEI