Bram Chardon ruimschoots aan de leiding op NK Vierspannen

Bram Chardon heeft in Beekbergen een grote stap gezet richting zijn eerste nationale titel bij de vierspannen paard. Chardon reed een sterke dressuurproef en gaat aan de leiding in zowel het Nederlands kampioenschap als in de internationale wedstrijd. Titelverdediger Koos de Ronde staat voorlopig op NK-zilver.

Paardenspektakel Beekbergen vormt ook dit jaar weer het decor van het NK voor vierspannen. Op de terreinen van Riant Equestrian Centre verschenen vandaag dertig vierspannen in de piste voor hun dressuurproef. In het internationale deelnemersveld bevinden zich acht Nederlandse aanspanningen die strijden om het nationale kampioenschap.

Drie tienen

Regerend Europees kampioen Bram Chardon werd al vijf keer kampioen met zijn ponyvierspan, maar won de titel nog nooit bij de paarden. Chardon begon goed in Beekbergen. Hij reed een prima proef, die door de juryleden met mooie cijfers werd beloond (37.52 strafpunten). Voor de algemene indruk kreeg Bram Chardon maar liefst drie keer een tien. Met die goede score staat Chardon op de eerste plaats in het tussenklassement van zowel het NK als van de internationale wedstrijd.

De Ronde

Direct na Bram Chardon mocht Koos de Ronde de dressuurbaan in. De rijder uit Zwartewaal, die zijn titel uit 2019 verdedigt, heeft met 48.91 strafpunten een ruime achterstand op Chardon, maar zijn sterkste onderdeel (de marathon) moet nog komen.

Antonie ter Harmsel staat met 54.64 voorlopig op brons. Ter Harmsel werd al een keer Nederlands kampioen bij de tweespannen (2017), en rijdt dit jaar voor het eerst mee bij het NK voor vierspannen.

NK Para-mennen

Ingmar Veneman gaat na de dressuur ruimschoots aan de leiding in het tussenklassement van het NK Para-mennen. De vijf juryleden waren het unaniem eens dat Veneman de beste dressuurproef had gereden op de graspiste in Beekbergen. Met 47.36 strafpunten heeft ze een ruime voorsprong op Dinja Steenkamp, die na het eerste onderdeel met 55.17 strafpunten op de tweede plek staat.

Tweespannen

De tweespannen streden vorige maand al om de nationale titel. In de internationale wedstrijd voor tweespannen gaat de Hongaar Martin Hölle aan de leiding. De regerend wereldkampioen staat negen strafpunten voor op zijn naaste concurrenten. Rens Egberink is de hoogst geplaatste Nederlander. Hij staat met 53.90 strafpunten op de voorlopige zesde plaats.

