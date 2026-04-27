Bram Chardon tweede achter Degrieck in Kladruby

Savannah Pieters
Bram Chardon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Bram Chardon is in het Tsjechische Kladruby nad Labem als tweede geëindigd achter Dries Degrieck. De Belg legde al in de dressuur de basis voor zijn overwinning met een overtuigende voorsprong. In de marathon bleven de verschillen met Chardon minimaal, terwijl in de afsluitende vaardigheid het onderlinge duel onverminderd spannend bleef.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
