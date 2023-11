Bram Chardon verslaat Boyd Exell in opwarmronde Maastricht

Met een spectaculaire drive-off pakte publiekslieveling Bram Chardon gisterenavond de overwinning in de opwarmronde voor vierspanrijders op Jumping Indoor Maastricht. Chardon zette met 160,22 seconden al de snelste basistijd neer en reed in de drive-off naar de winst met een tijd van 141,02 seconden. Deze tijd was ruim twee seconden sneller dan de tijd van meervoudig wereldbekerwinnaar Boyd Exell. Die genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Chardon reed in Maastricht zijn eerste wereldbekerwedstrijd. Exell won afgelopen weekend de wereldbekerkwalificatie in Lyon. Vanavond gaan beiden in Maastricht de strijd aan om punten te verzamelen om zich te kwalificeren voor de wereldbekerfinale volgend jaar in februari in Bordeaux.

Geerts derde

Glenn Geerts kwalificeerden zich ook voor de drive-off. Bij de Belg rolde er een balletje. Met een tijd van 163,37 seconden eindigde hij op de derde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl