Bram Chardon verslaat Exell in Stockholm

Bram Chardon heeft gisteravond een sensationele overwinning geboekt in de opwarmronde van de Zweedse wereldbekerkwalificatie mennen. In Stockholm versloeg Chardon jr. gisteravond zijn ijzersterke opponent Boyd Exell in zowel de eerste ronde als in de drive-off. De Duitser Michael Brauchle werd derde.

Chardon is met zijn Lippizaner span naar Stockholm gereisd. De drievoudige Europese kampioen maakte met 269 Conversano Batosta V-2, 372 Conversano Mara XLVI-2, Dreef Kapitany, Favory Farao en Kend geen enkele fout en zette de klok na een razende ronde stil in 131,45 seconden.

Exell fractie langzamer

Dat was een fractie sneller dan de eeuwige concurrent van de familie Chardon Boyd Exell. De Australische multikampioen finishte in 132,05. In de drive-off van Michael Brauchle ging er veel mis, wat 24 strafseconden opleverde.

De Wereldbekerkwalificatie vindt vanavond plaats. Dan gaat het om de WB-punten en nemen de rijders het nogmaals tegen elkaar op.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl