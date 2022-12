Bram Chardon: ‘We kwamen lekker in de flow’

Vierspanrijder Bram Chardon heeft in zijn eerste FEI wereldbekerwedstrijd van het seizoen het maximale aantal wereldbekerpunten binnengehaald. In Genève bleef hij in de drive-off zijn naaste concurrenten Michael Brauchle en Dries Degrieck ruim voor.

Chardon vertrok vol vertrouwen naar Genève voor zijn eerste wedstrijd van dit Wereldbekerseizoen: “Thuis liep het goed en ik rijd met hetzelfde span als waarmee ik afgelopen jaar gewonnen heb”, vertelt Chardon. In de opwarmrondes van zaterdag liet Chardon al zien dat dat vertrouwen terecht was, want de 29-jarige menner pakte met twee foutloze snelle rondes de winst.

Niet in ritme

Door zijn overwinning in de opwarmronde van zaterdag, mocht Bram Chardon vandaag als laatste menner van start, en zag dat meerdere collega’s tijden reden die sneller waren dan zijn tijd van gisteren. “Ik wist dus dat ik mezelf moest verbeteren om in de winning round te komen, dat leek geen probleem. Maar in de eerste hindernis kwam ik niet lekker in het ritme. In de B-C poort liep het al niet helemaal lekker, vervolgens kreeg ik verkeerde stelling en reed ik de D-poort wat te kort in. Toen viel er een bal en had ik een langere weg naar E. Ik verloor daar vier seconden door de bal en nog eens twee seconden door de langere lijn. Ik moest daarna echt gas geven en wat risico nemen om ons voor de winning round te plaatsen.” Die missie slaagde en Chardon mocht als tweede rijder de drive-off rijden.

Weer scherp

In de drive-off reed Chardon foutloos naar de winnende tijd. “In de winning round was ik zelf weer wat scherper en de paarden waren ook direct alert. We kwamen lekker in de flow en ik voelde de routine in mijn span terugkomen. Het was een gaaf rondje”, stelt Bram Chardon tevreden vast, de eerste tien punten zijn alvast binnen, dat is fijn.” Dinsdagavond vertrekt Bram Chardon alweer naar Londen voor zijn tweede wereldbekerwedstrijd.



Uitslag Wereldbekerwedstrijd Genève

Bram Chardon (Ned) – 0 / 152.45 Michael Brauchle (Dui) – 0 / 157.13 Dries Degrieck (Bel) – 0 / 160.09

Bron: KNHS