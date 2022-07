Bram Chardon wint ook marathon op NK vierspannen

Bram Chardon heeft zijn voorsprong in de nationale titelstrijd vergroot door ook de marathon te winnen. Chardon versloeg in de marathon van Paardenspektakel Beekbergen nipt titelverdediger Koos de Ronde, die in de internationale wedstrijd opklom naar de tweede plaats.

Dertig internationale vierspannen gingen van start in de zeven hindernissen op de terreinen van Riant Equestrian Centre. Onder hen acht Nederlandse aanspanningen die meedingen naar het Nederlands Kampioenschap.

Mooie strijd

De strijd in de marathon ging met name tussen Bram Chardon en Koos de Ronde. Chardon was op de eerste drie hindernissen sneller dan De Ronde. Op de laatste vier hindernissen was het de titelverdediger die de klok eerder wist te stoppen. De Ronde kreeg echter op twee hindernissen twee strafseconden opgelegd, waardoor hij ondanks zijn iets snellere tijd toch nipt achter Chardon eindigde. Mark Weusthof reed ook een sterke marathon en werd hierin vierde. Daarmee staat de Twentse menner voorlopig op NK-brons.

Morgen volgt de afsluitende vaardigheidsproef, waarin Bram Chardon zich vier balletjes kan permitteren om het Nederlands kampioenschap in de wacht te slepen.

NK Para-mennen

In het tussenklassement van het NK Para-mennen gaat Ingmar Veneman nog steeds aan de leiding. De marathon werd gewonnen door Aad van Marwijk, die op vijf van de zes marathonhindernissen de snelste tijd noteerde. Van Marwijk nam daardoor de voorlopige tweede plaats over van Dinja Steenkamp, op minder dan twee balletjes achterstand van Veneman. Dat belooft morgen ook in dat kampioenschap een spannend slot in de vaardigheid.

Marathonwinst voor Ewoud Boom

In de internationale wedstrijd voor tweespannen gaat de Hongaar Martin Hölle nog steeds onbedreigd aan de leiding. De regerend wereldkampioen bouwde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten nog iets verder uit. TeamNL-rijder Ewoud Boom won op knappe wijze de marathon en klokte in twee hindernissen de snelste tijd. Boom klom daarmee op naar de vijfde plaats in het tussenklassement en is daarmee de beste Nederlandse tweespanrijder na twee onderdelen.

Tussenstand NK Vierspannen – na de onderdelen dressuur en marathon

1. Bram Chardon (Den Hoorn) – 127.93

2. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 141.74

3. Mark Weusthof (Rossum Ov.) – 151.62

Tussenstand NK Para-mennen – na de onderdelen dressuur en marathon

1. Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – 134.04

2. Aad van Marwijk (Hoenderlo) – 139.51

3. Dinja Steenkamp (Bussum) – 147.05

Tussenstand Tweespannen – na de onderdelen dressuur en marathon

1. Martin Hölle (HUN) – 120.37

2. Francois Dutilloy (FRA) – 130.86

3. Franck Grimonprez (FRA) – 134.58

5. Ewoud Boom (Nijkerk) – 138.04

Klik hier voor de volledige tussenstand