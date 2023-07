Bram Chardon wint voor tweede jaar op rij goud op NK Vierspannen

Met een ijzersterke slotdag is Bram Chardon voor het tweede jaar op rij Nederlands Kampioen bij de vierspannen geworden. In de internationale wedstrijd in Beekbergen, waar het NK deel van uitmaakte, werd Chardon tweede achter Boyd Exell. De landenwedstrijd werd gewonnen door België, de menners van TeamNL eindigden op de tweede plek.

Bram Chardon begon zijn kampioenschap met een derde plaats in de dressuur. In de marathon boekte Chardon een top drie tijd op de hindernissen 1, 5 en 6. Helaas viel er in drie andere hindernissen een balletje, hetgeen hem zes extra strafpunten opleverde. In de afsluitende vaardigheid liet Chardon zien waar hij dit seizoen in uitblinkt. Hij liet alle balletjes op de kegels liggen en eindigde in de snelste tijd. Chardon werd op het podium geflankeerd door Koos de Ronde die het zilver won en door Antonie ter Harmsel die nipt het brons wegkaapte voor de neus van Mark Weusthof.

Spannende landenwedstrijd

In Beekbergen werd ook de landenwedstrijd verreden. Bondscoach Ad Aarts had Bram Chardon, Koos de Ronde en Mark Weusthof in zijn team opgenomen. Zelden was de ontknoping in een landenwedstrijd spannender, want de verschillen waren uiterst klein. Bij de start van de afsluitende vaardigheid ging Duitsland nog aan de leiding voor Australië en de menners van bondscoach Ad Aarts. De lastige kegeltjesproef, waarin vooral de tijd scherp stond, gooide het klassement overhoop. Nederland steeg door de nulronde van Chardon naar de tweede plaats, op minimale afstand van de sterk rijdende Belgen.

Aandachtspunten

Bram Chardon was blij met zijn tweede kampioenschap bij de vierspannen paard: “Ik werd tweede in de wedstrijd en eerste in het NK, dus dan moet je in eerste instantie wel tevreden zijn. Maar ik heb voor mezelf richting het EK in Exloo met name in de dressuur en de marathon huiswerk gekregen. Ik weet wat er beter moet en ik ben blij dat die foutjes hier gebeurd zijn en niet in Exloo.”

Bram was wat teleurgesteld over de tweede plek met het team. “Ondanks dat mijn vader niet aan de start kwam hadden we toch een sterk team, maar er viel net een balletje teveel dit weekend. Straks in Exloo gaan we voor dubbel goud.” De komende week maakt bondscoach Ad Aarts bekend welke vierspanrijders hij de laatste week van augustus meeneemt naar het EK in Exloo.

Uitslag Nederlands Kampioenschap Vierspannen 2023

Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 149.61 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 170.71 Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 179.24

Uitslag Landenwedstrijd CAIO4* Beekbergen 2023

België – 312.30 Nederland – 314.18 Frankrijk – 317.47 Duitsland – 319.32 Australië – 320.52

Uitslag CAIO4* Beekbergen 2023

Boyd Exell (Aus) – 130.59 Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 149.61 Glenn Geerts (Bel) – 150.55 Jérôme Voutaz (Zwi) – 155.98 Anna Sandmann (Dui) – 160.79

Bron: KNHS