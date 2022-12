Bram Chardon wint voor tweede keer op rij WB vierspannen Genève

Bram Chardon heeft vanmiddag voor de tweede keer op rij de wereldbeker vierspannen in Genève gewonnen. Zaterdag wist Chardon al de kwalificatieproef te winnen en vandaag prolongeert hij de winst van 2021. In de eerste ronde kreeg Chardon vier (tijd)strafpunten en moest Michael Brauchle voorlaten die wel foutloos bleef. In de drive-off stelde Bram Chardon orde op zaken en met een weergaloze foutloze ronde schreef hij de wereldbeker op zijn naam.

In de eerste ronde kwam de eindtijd van Chardon uit op 162.22 seconden tegenover de 160.92 seconden van Brauchle. Naast de Nederlander en de Duitser plaatste ook de Belg Dries Degrieck zich voor de drive-off. Hier bleven alle drie de menners foutloos maar er kan er maar een de snelste zijn en dat was zonder twijfel Bram Chardon. In 152.45 seconden pakte hij opnieuw de wereldbeker van Genève. Brauchle had 157.13 seconden nodig en werd tweede. Degrieck deed er in totaal 160.09 seconden over en maakte daarmee het podium compleet.

“Dit was mijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, dus ik hoopte dat ik en mijn span snel de vorm konden vinden. Dat was gisteren zeker het geval, maar vanochtend liepen we in de eerste omloop toch tegen een fout aan in het eerste obstakel. Mijn collega’s reden vandaag allemaal sneller dan mijn tijd gisteren, dus ik wist dat ik risico moest nemen. Deze wake up call zorgden er wel voor dat we in de Drive Off er het maximale uit konden halen. Ik ben ongelooflijk trots op mijn paarden en team!”

Bram Chardon, wereldbeker Genève. Foto: FEI/Richard Juilliart

Uitslag

Bron: Horses.nl/ KNHS facebook