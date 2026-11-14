Bram Chardon wint Wereldbekerwedstrijd Stuttgart: ‘Ik ben er vol voor gegaan’

hij zette sneller neer 156,68 eerste druk eerste als en bij rit seconden in concurrenten. zijn zijn Daarmee Met omloop was finishte seconden. foutloze dan de 10,20 een in Chardon hij in legde de de Bram hij drive-off. span

in Debuut Stuttgart

ik om menner ik van te eerste nu me drive-off heb gehouden en de eerst Bram omloop als Chardon. “De ben het er ik Stuttgart bijrijder geweldig is hier was “Tot vertelt kende nu bij ik mijn in als de sfeer het het en in gegaan.” toe er alleen team hier paarden ongelooflijk, is bij”, rijden. vader voor voor mijn In vol

op Ronde De twee

de kwam was tijd Daarmee bleef van maar de seconden de Koos Chardon. 0,28 Ook op bij 156,96 dicht vervolgens hij langzamer. hij eindigde seconden tweede van tijd foutloos, Ronde zijn plaats.

voor Exell Pech

vervolgen. in tijd de worden zette onderweg totaaltijd moest zege, strafseconden herbouwd De nemen keer was Deze weliswaar Exell, daarvoor kon poort. neer, seconden. raakte hij een snelste de jacht plaats. 155,67 genoegen De rit die op met 14 al brachten die overwinning pakte op voordat moest en zijn hij maar twaalfde eerder 169,67 derde seconden Stuttgart Australiër met zijn de Boyd kreeg, naar zijn elf

zeven IJsbrand op

eindigde Geerts Sandmann Stuttgart in De Glenn vijfde. en won de eerder Duitse als gevolgd wereldbekerwedstrijd werd IJsbrand Sandmann, dit Anna door vierde. die vader Anna Meier. zesde, Haar eindigde Chardon als Lyon seizoen Mareike Christoph in

behoudt Sandmann leiding

eveneens Christoph wedstrijdresultaat met dertien met maar leiding Sandmann op punten, de met Exell tweede Dries plaats de Sandmann punten. van punten. beste zeven en delen zevende Koos basis de punten. delen Chardon Wereldbekerwinnaar in tien aan Regerend Ronde Anna de Wereldbekerklassement blijft het met staat Boyd achter Bram het en Degrieck plaats en Exell. Chardon tien vierde,

Uitslag

na Stuttgart Tussenstand

Horses.nl Bron: