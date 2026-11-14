Bram Chardon wint Wereldbekerwedstrijd Stuttgart: ‘Ik ben er vol voor gegaan’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Bram Chardon wint Wereldbekerwedstrijd Stuttgart: ‘Ik ben er vol voor gegaan’ featured image
Bram Chardon in Stuttgart. Foto: FEI/Stefan Lafrentz
Door Ellen Liem

Bram Chardon heeft vandaag de Wereldbekerwedstrijd vierspannen in Stuttgart gewonnen. In een spannende drive-off bleef hij zijn landgenoot Koos de Ronde nipt voor. Voor Chardon was het zijn eerste overwinning op de Stuttgart German Masters.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant