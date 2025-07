Bram en IJsbrand Chardon en Koos de Ronde in team EK Vierspannen

Het Nederlands team EK Vierspannen wordt gevormd door Koos de Ronde, Bram Chardon en IJsbrand Chardon. Dit drietal maakt al vele jaren succesvol deel uit van TeamNL en verdedigt de gouden EK-medaille die het in 2023 in eigen land veroverde. Het wordt de vierde keer dat vader en zoon Chardon samen in het EK-team zitten. Het Europees Kampioenschap Vierspannen wordt van 3 tot en met 7 september in het Duitse Lähden verreden

“We gaan voor het hoogst haalbare resultaat, maar het wordt zeker een spannende strijd”, verwacht bondscoach Ad Aarts. “We zijn titelverdediger, dus we proberen met het team minimaal voor een medaille te gaan, maar strijden voor het hoogst haalbare. De concurrentie heeft niet stilgezeten en zeker de Duitse menners zijn gemotiveerd om voor eigen publiek te winnen. Wij gaan er alles aan doen om het België en Duitsland lastig te maken. Het belooft zeker een spannende strijd te worden.”

Berg aan ervaring

De drie teamleden hebben veel ervaring in het rijden van Europese kampioenschappen. IJsbrand reed zijn eerste EK al in 1981 en won individueel goud in 2011 en 2017. Voor Koos de Ronde wordt dit zijn achtste EK. Hij veroverde op het laatste EK in Exloo de zilveren medaille. Bram Chardon reed drie keer eerder op het EK voor vierspannen en wist ook drie keer het individuele goud in de wacht te slepen.

Individuele rijders

Naast de teamleden komen er ook vier individuele rijders aan de start in Lähden. De bondscoach selecteerde Edwin van der Graaf (eerste reserve voor het team), Antonie ter Harmsel, Hans Heus en Peter de Ronde. Ook deze menners hebben inmiddels al de nodige ervaring opgedaan op één of meerdere Europese kampioenschappe

Kans op individuele medailles

De bondscoach ziet kansen op het winnen van één of meerdere individuele medailles. “Bram is heel erg gemotiveerd om zijn titel te verdedigen. Als al zijn paarden fit zijn, doet hij zeker mee voor een medaille. Koos won twee jaar geleden in Exloo zilver en kan met zijn sterke marathon en vaardigheid ook nu weer voor een verrassing zorgen. IJsbrand was vorige week nog vijfde in Aken en doet dus mee voor een hoge klassering. De onderlinge verschillen zijn klein en er is van alles mogelijk. We gaan hopelijk een mooi kampioenschap beleven!”

Bron: persbericht