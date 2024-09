De Ronde opent WK Vierspannen met voorlopig vierde plaats in dressuur

In het Hongaarse Szilvásvárad werd vandaag het Wereldkampioenschap Vierspannen geopend met de dressuur. Op de eerste dag kwamen voor Nederland Hans Heus en Koos de Ronde aan de start. De Ronde zette met zijn vierspan een score van -51,91 punten neer en neemt daarmee de voorlopig vierde plaats in. De leiding is in handen van de Duitse Anna Sandmann.