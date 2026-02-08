Degrieck na overtuigende winst Wereldbeker Mennen: ‘Het moet nog even landen’

Mirjam Hommes
Dries Degrieck wint Wereldbekerfinale Bordeaux. Foto: FEI/Artiste-Associé Photographe
Door Mirjam Hommes

Met fikse snelheid won de Belgische menner Dries Degrieck zondag de finale van de wereldbeker mennen, in het Franse Bordeaux. Een teleurstelling voor de zilveren Bram Chardon en de bronzen Boyd Exell, maar wel het resultaat van opmars die de afgelopen jaren duidelijk te zien was.


