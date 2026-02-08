Degrieck na overtuigende winst Wereldbeker Mennen: ‘Het moet nog even landen’

Met fikse snelheid won de Belgische menner Dries Degrieck zondag de finale van de wereldbeker mennen, in het Franse Bordeaux. Een teleurstelling voor de zilveren Bram Chardon en de bronzen Boyd Exell, maar wel het resultaat van opmars die de afgelopen jaren duidelijk te zien was.
FEI/Artiste-Associé Bordeaux. de openingswedstrijd Chardon Bram in Foto: Photographes
Rijdersfouten won
maar ik ronde openingswedstrijd hadden dat sommige gisteren Exell drive-off. in en met de gewonnen nam vandaag bijkomen de ze te had raakte op strakkere voor dat op zondag Dat Chardon, “Mijn lieten gaf een zou dag Bram te na de bochten worden en starter beste Chardon gelegenheid de zeiden het ik tweede. tijden de bochten. rijdersfouten afloop element in die menner afkoelen weinig de span en Dries wilde wijd, de Maar de maar Ik vandaag. eerste zien.” won, geweldig, om gaven Degrieck was eerste dus die paarden krap laten focussen ik aan als tweede van hem bocht. zijn gemaakt Zowel de super met laatste late Boyd was en wist dat na een
FEI / Bron: Horses.nl
