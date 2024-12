Dries Degrieck verslaat Exell in WB Stockholm

Het publiek op de Sweden International Horse Show in Stockholm werd gisteravond getrakteerd op een uiterst spannende strijd in de drive-off van de Wereldbeker vierspannen. Dries Degrieck, die in de opwarmronde een dag eerder ook al liet zien in topvorm te verkeren, gaf alles in de drive-off en kwam in 144,27 seconden aan de finish. Een tijd die niet geëvenaard kon worden door Boyd Exell.