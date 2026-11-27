Boyd Exell heeft in Madrid opnieuw laten zien waarom hij tot de absolute wereldtop behoort. De Australiër was in de vierde etappe van de wereldbeker vierspannen ongenaakbaar en schreef met een overtuigende rit in de drive-off de overwinning op zijn naam. Koos de Ronde en Bram Chardon maakten het Nederlandse succes compleet met respectievelijk de tweede en derde plaats. Bovendien neemt Exell met zijn zege de leiding in het tussenklassement over van Anna Sandmann.
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Horses.nl Bron:
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