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opent drive-off de sterk Ronde Koos

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Fouten Exell Chardon, ongenaakbaar voor

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de tussenklassement Exell neemt leiding in

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Uitslag

Horses.nl Bron: