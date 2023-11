Exell wint WB-kwalificatie mennen in Maastricht, punten voor Brauchle

Boyd Exell won gisteravond de Wereldbekerkwalificatie mennen op Jumping Indoor Maastricht. Zeven vierspannen kwamen van start in de eerste ronde, waarvan Michael Brauchle, Boyd Exell en Bram Chardon zich wisten te plaatsen voor de drive off.



Michael Brauchle reed zijn vierspan als eerste naar binnen in de drive off. Hij ging heel snel van start, maar raakte bij hindernis 10 even in de problemen. Dit zorgde voor veel tijdsverlies en 4 strafseconden. Wel bracht de uiteindelijke tijd van 165.37 seconden hem naar de tweede plaats. Hierna ging Boyd Exell van start. Met veel snelheid én souplesse wist hij met 152.54 een snelle tijd neer te zetten zonder strafseconden. Hiermee voerde hij de druk op bij Bram Chardon. De regerend Europees kampioen raakte geen balletjes, maar reed een gecorrigeerd parcours bij hindernis 5. Dit leverde hem 20 seconden extra op, wat hem naar een totaal bracht van 178.01 seconden en een derde plaats.



Punten voor Brauchle en De Ronde

Zowel Boyd Exell als Bram Chardon kwamen door een wildcard van start in Maastricht. Hiermee konden ze wel strijden voor de prijzen, maar niet voor de wereldbekerpunten. Michael Brauchle gaat er daarom met de meeste punten vandoor. Ook Koos de Ronde krijgt er een heel aantal punten bij, hij werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl