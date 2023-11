Exell wint WB Stuttgart, IJsbrand Chardon tweede

IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zijn in de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart op de plaatsen twee en drie geëindigd. In de drive-off moesten ze hun ‘eeuwige’ concurrent Boyd Exell voor laten gaan.

In de drive-off in de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart viel er een balk op het eerste poortje bij IJsbrand Chardon en zijn vierspan. Met een tijd van 160,38 seconden waren er kansen voor de overwinning. Boyd Exell, die vorige week ook al won in Maastricht, kreeg ook een vallende bal maar was wel vier seconden sneller dan Chardon.

De Ronde op drie

Koos de Ronde kreeg te maken met materiaalpech en werd derde op flinke achterstand van Exell en Chardon.

Tussenklassement

Met twee keer de volle tien punten gaat Exell aan de leiding in het tussenklassement van de wereldbeker. IJsbrand Chardon volgt met 14 punten op de tweede plaats voor Koos de Ronde met 12 punten.

Uitslag Stuttgart

Tussenstand wereldbeker

Bron: KNHS