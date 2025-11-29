Exell zonder fouten naar zege in Wereldbeker Stockholm, IJsbrand Chardon tweede

Petra Trommelen
Exell zonder fouten naar zege in Wereldbeker Stockholm, IJsbrand Chardon tweede featured image
Boyd Exell. Foto: FEI/Stefan Lafrentz
Door Petra Trommelen

De ontknoping van de wereldbekerkwalificatie voor vierspannen in Stockholm was minder spannend dan de opwarmronde. Anna Sandmann en IJsbrand Chardon lieten in de drive-off allebei drie balletjes vallen, waardoor ze de deur voor Boyd Exell enigszins openzetten. De Australiër startte als laatste, hield alle balletjes op de kegels en noteerde bovendien de snelste tijd.

