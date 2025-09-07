Goud voor TeamNL én Bram Chardon op EK Vierspannen

zijn goud virtueel slechts de vierde met hun baas Bram In 7,21 Duitse geschiedenis klom TeamNL gisteren ijzersterk brons de ging ze ruim Dankzij marathons door en kwam in naar teamgoud. Chardon zilver handen. Lähden. titel gereden veroveren. naar pakte op in het België, Het schreef opeenvolgende het op te Individueel bleven Europese vaardigheid het concurrentie Vierspannen strafpunten EK afsluitende

virtueel een dressuur 170,99 de te terwijl en een koel pakte bleef zilver (178,88 hij brons ging overtuigend Chardon onder zich de de Na naar eindscore brons. Sandmann plaats) In beslissende Christoph Degrieck (177,41 Met slechts de met winst strafpunten. Duitser vaardigheidsproef solide wist Het hij punten punten), Dries de werken veroverde. Belg druk goud. naar (zesde van punten) marathon het op greep 0,12 in

Chardon podium naast net senior

vasthouden, vader op dit naar hij begon de sterke plek klasse In tiende IJsbrand knokte dankzij plaats de vierde de na nemen medailles. met genoegen buiten vier. de een maar Chardon liet niveau zijn Ook marathon zien. Hij uiteindelijk hij dressuur, vaardigheid maar bleef moest zich net plaats, op een

in Ronde sterk De marathon

waardoor derde in marathon. Koos dressuur, start naar maar een de moeizame strafpunten 10,98 afsluitende kende met Ronde Daarmee hij kwamen de een er de plek hij plaats klom eindigde. indrukwekkende 22e positie. als een de met overall de negende elfde bij, zich vaardigheid revancheerde In in

individueel Uitslag

landenwedstrijd Uitslag

Bron: Horses.nl