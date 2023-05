IJsbrand Chardon geeft visitekaartje af in Lähden

IJsbrand Chardon is goed onderweg richting het Europees kampioenschap vierspannen (23-27 augustus in Exloo). Gisteren won hij de Wereldbekerkwalificatie in het Duitse Lähden op het schitterende complex van vierspanmenner Christoph Sandmann. Bij de tweespan- en vierspan pony's waren er ook Nederlandse winnaars.

In de dressuurproef stuurde IJsbrand Chardon zijn vierspan met 43,52 strafpunten naar de tweede plaats, achter de Duitse Anna Sandmann. In de marathon werd hij met 103,18 strafpunten vierde, maar dat bracht hem op de eerste plaats in tussenstand van de internationale wedstrijd. In de afsluitende vaardigheid stelde Chardon met een foutloze parcours zijn eindzege veilig.

Bij de vierspan paarden was de wedstrijd in Lähden tevens het toneel voor het Duits kampioenschap. Michael Brauchle kreeg goud omgehangen, Georg von Stein werd tweede en Anna Sandmann verdiende het brons.

Twee- en vierspan pony’s

Regerend wereldkampioene Rodinde Rutjes werd met 51,81 strafpunten derde in de dressuur en vervolgens vierde in de zware marathon. Met één balletje in de vaardigheid, greep ze uiteindelijk de overwinning. Cas Henriks werd vierde. Bij de vierspan pony’s kwam Marijke Hammink als winnares uit de buurt, Jan de Boer werd tweede.

Resultaten.

Bron: Horses.nl/Hoefnet