IJsbrand Chardon grijpt naast overwinning in WB Lyon

IJsbrand Chardon was op de openingswedstrijd van het Wereldbekerseizoen in Lyon de enige vierspanrijder die de drive-off foutloos af wist te leggen, maar zijn Australische concurrent Boyd Exell was Chardon in zowel de eerste manche als de drive-off te snel af en eindigde met een eindtijd 162,76 seconden bijna zes seconden sneller.

In de eerste manche stuurde Exell zijn vierspan in 165,46 seconden foutloos over de finish, Dries Degrieck volgde met 168,10 tweede en Chardon volgde met 172,02 op plaats drie. Exell zette in de drive-off vervolgens alles op alles op zijn eerste plaats te kunnen behouden. Het risico dat hij nam leverde hem 4 strafpunten op, maar nog een keer de snelste tijd (158,76 tegenover 168,62 seconden van Chardon) zorgde ervoor dat hij ruimschoots bovenaan bleef staan. Degrieck kreeg 8 strafpunten en finishte derde met 175,99.

Uitslag.

Bron: Horses.nl