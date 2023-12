Ijsbrand Chardon moet Boyd Exell nipt voor laten gaan in openingswedstrijd Londen

Boyd Exell is wederom in vorm, na zijn overwinning van gisteren pakte hij ook vanavond wederom de leiding in de openingswedstrijd van Londen. Ijsbrand Chardon en Koos de Ronde maakte het podium compleet.

In de basisronde slaagde er geen enkel vierspan in om foutloos te blijven. De top drie (Exell, Ijsbrand en de Ronde) noteerde daarin elk vier strafpunten.

Drive-off

In de drive- off wisten zowel Boyd Exell als Ijsbrand Chardon hun vierspan wel foutloos door het parcours te sturen. Chardon (137,37s) moest vanavond echter zijn meerdere erkennen in Exell (136,35), die met slechts 1 seconde verschil de overwinning wist binnen te slepen. Koos de Ronde was de snelste van de drie, maar maakte helaas één fout. Met een totaal van 140,05s moest hij genoegen nemen met plaats drie.

Uitslag

Bron: Horses.nl