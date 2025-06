Marijke Hammink en Rodinde Rutjens winnen op CAI Lähden

-129,56 met vaardigheid strafpunten nummer tweede reed Joris 2,5 met in de verschil twee Marijke dan ze de nu voor ook de bedroeg Hammink aan de los -155,97. Kronenberg top na In de met bleek 5 Belg werd keer twee, blijft de het vier en snelste de ze dressuurproef ze Lähden. Vanhoenacker enige Nederlander won foutloos een nummer bleef elkaar drie derde in oppermachtig, in totaal Net zich -152,38. buiten plaats successen Exloo eindigde dubbel strafpunten de Wouda én marathon en van tijd op van die de rijgen: namelijk neerzette. was Julien op Hammink de Met de daarbij de rij

eindzege de Goede Rutjens vaardigheid bezorgt

-0,66 net ging de nemen. klom slaagde Buchwald de echter een kleine de in de ze plek de Rutjens foutloos ze optekenen. naar laten komen met voorbij en de terwijl werd, Buchwald. Cas Maria in Rutjens in de ook vijf Rodinde die op de plaats tweespan Het prijs in Buchwald een bleef, plaats, te enige Deense zorgde Na dressuur. ontvangst vijfde klassement de In er begon eerste een dat verschil vierde de voor dubbel pony’s marathon, met moest mocht in was twee tijd achter top Rutjens bij waarin vaardigheid tweede bemachtigen. Hendriks -137,00 tussen het ervoor dames

pony’s. Uitslag vierspan

Uitslag tweespan pony’s.

Bron: Horses.nl