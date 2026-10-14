Michael Mayer nieuwe parcoursbouwer Beekbergen: op weg naar 2027 en WK 2028

Een nieuwe parcoursbouwer, een internationale wedstrijd om naar uit te kijken en een wereldkampioenschap in het vooruitzicht: Beekbergen bereidt zich voor op twee bijzondere edities. De Zwitserse FEI Level 4-parcoursbouwer Michael Mayer ontwerpt de parcoursen voor Paardenspektakel Beekbergen, dat van 29 juli tot en met 1 augustus 2027 plaatsvindt, en voor het FEI Wereldkampioenschap Vierspannen in 2028.

Ellen Liem Door

Voor Mayer begint een goede marathon met een eenvoudige vraag: “Zou ik dit parcours zelf willen rijden zoals ik het nu heb ontworpen?” Die vraag komt voort uit zijn eigen ervaring. Via zijn vader, Werner Mayer, maakte hij kennis met de mensport. Hij reed vijf jaar internationaal met een enkelspan voordat hij als groom aan de slag ging bij Tomas Eriksson en Stefan en Werner Ulrich. Daarnaast begon hij parcoursen te ontwerpen in Zwitserland en volgde hij in 2018 zijn eerste FEI-opleiding tot parcoursbouwer. In 2025 behaalde hij FEI Level 4, de hoogste kwalificatie voor een parcoursbouwer.

Dankzij zijn ervaring als menner, groom en parcoursbouwer bekijkt Mayer het ontwerp vanuit verschillende perspectieven. Hij wil parcoursen maken waarin paarden en menners hun kwaliteiten kunnen laten zien en die het publiek een spannende wedstrijd bieden.

Technische uitdagingen, vloeiende lijnen

In Mayers aanpak draait het om de balans tussen technische hindernissen en vloeiende trajecten. Ook in de meer technische combinaties moeten paarden en menners volgens hem een goed ritme kunnen vinden.

“De paarden en aanspanningen moeten tijdens de marathon worden uitgedaagd, maar niet overvraagd.” Die balans vormt de leidraad voor zijn werk in Beekbergen: zowel technische vaardigheid als snelheid moeten een rol spelen, met bovenal een eerlijk parcours voor de paarden als uitgangspunt.

Op weg naar 2027

Hoewel Mayer voor het eerst als parcoursbouwer in Beekbergen aan de slag gaat, kent hij de locatie al. Tijdens het WK Tweespannen in 2025 was hij assistent van de technisch afgevaardigde. Daardoor kreeg hij een waardevol kijkje achter de schermen. De infrastructuur maakte indruk op hem. De grote zandpiste die voor dat kampioenschap werd aangelegd, ziet hij als een sterke basis voor de komende edities.

Zijn volgende stap is een bezoek in het voorjaar van 2027. Samen met het organisatiecomité zal hij het terrein bekijken, ideeën bespreken en beoordelen welke veranderingen mogelijk zijn voor de wedstrijd in juli en wat verder kan worden ontwikkeld voor 2028. Na dat bezoek volgt de gedetailleerde uitwerking van de parcoursen. Het is nog te vroeg om specifieke hindernissen of routes bekend te maken, maar Mayers ambitie voor 2027 is duidelijk: een spannende, afwisselende marathon die interessant is voor paarden, menners én publiek.

Vooruitblik op wereldkampioenschap

De wedstrijd van 2027 biedt ook de mogelijkheid om bepaalde onderdelen te testen met het oog op het FEI Wereldkampioenschap Vierspannen 2028. Mayer wil echter ook nieuwe elementen bewaren voor het kampioenschap zelf.

Voor de beste vierspannen ter wereld heeft hij een eerlijke, maar uitdagende marathon voor ogen, waarin technische gedeelten worden afgewisseld met snellere passages. Het kampioenschap vraagt om een hogere moeilijkheidsgraad, met behoud van de balans tussen sportieve uitdaging en paardenwelzijn. “Ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van het wereldkampioenschap in Beekbergen. Een WK is altijd een bijzondere kans en een grote uitdaging.”

Bron: Persbericht

