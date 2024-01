Nederlandse menners verslagen door Exell en Degrieck in opwarmronde Leipzig

De Nederlandse menners moesten gisteravond in de Messehalle in Leipzig toezien hoe niet alleen Boyd Exell, maar ook Dries Degrieck langszij kwam. In de opwarmronde voor de Wereldbekeromloop waren de Australiër en de Belg een klasse apart.

Vooral Exell was weer eens ouderwets op dreef. Zowel in de eerste ronde als in de drive-off zette hij met Bundy, Jupiter, Poker en Mad Max de snelste tijd neer zonder een fout te maken. 149,65 seconden was zijn onaantastbare score.

Degrieck en IJsbrand Chardon

Degrieck nam in de drive-off een balletje mee, maar was met 156,14 seconden ruimschoots sneller dan IJsbrand Chardon, die ook vier strafseconden aan zijn broek kreeg en uitkwam op 167,21 seconden.

De Ronde en Bram Chardon

De vierde plaats was voor Koos de Ronde, die pijlsnel reed, maar vier keer vier strafseconden verzamelde (182,41 seconden). Bram Chardon maakte een foutje, waardoor 184,22 seconden op het scorebord kwam te staan.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl