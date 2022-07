Nederlandse vierspanmenners winnen Nations Cup Aken voor 14e keer op rij, Chardon sr. tweede

De Nederlandse vierspanmenners (IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde) hebben op CHIO Aken voor de veertiende (!) keer op rij de landenwedstrijd gewonnen. De individuele strijd werd in het voordeel van Boyd Exell beslist na de vaardigheid, IJsbrand Chardon werd individueel tweede en zoon Bram Chardon vijfde.

De Nederlandse vierspanrijders hebben de landenwedstrijd van Aken nipt gewonnen. Met minder dan twee strafpunten voorsprong wisten IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Bram Chardon het voor eigen publiek rijdende Duitse team achter zich te houden. IJsbrand Chardon was met zijn tweede plaats de hoogstgeplaatste Nederlander achter de winnaar Boyd Exell.

“We hebben het net gered. Vooraf zou ik voor deze uitslag getekend hebben, maar nu IJsbrand er zo goed voor stond had ik gehoopt dat hij Boyd voor zou blijven”, meldt bondscoach Ad Aarts na afloop van de wedstrijd.

Beste dressuurproef ooit

IJsbrand Chardon ging voortvarend van start in de dressuur. Volgens bondscoach Ad Aarts reed Chardon één van zijn beste dressuurproeven ooit. “Gehoorzaam en met veel schwung, met een score onder de 40, dus dat was heel goed”, luidde het compliment van de bondscoach. Ook in de marathon liet de gedreven menner zien dat er op het WK in september rekening met hem gehouden moet worden. IJsbrand reed zijn span zeer vloeiend naar de tweede plek in de zware marathon en nam daarmee de leidende positie in het tussenklassement over van Australiër Boyd Exell. In het individuele klassement had hij meer dan een balletje voorsprong op rivaal Boyd Exell, in het landenklassement moest Chardon een kleine 14 punten voorsprong verdedigen.

Rijden voor het land

IJsbrand Chardon: “Ik kwam voor de vaardigheid de piste binnenrijden en mijn voorspan raakte onder de indruk van de ring. Ze gaven niet meer thuis en ik reed al snel twee balletjes eraf. Toen zei mijn dochter Edith meteen ‘let op het land’. Daarna ben ik gaan rijden op de score in het landenklassement.” Het werd een spannend slot, want er vielen nog twee balletjes. Aan de finish waren er nog maar twee punten verschil met Duitsland, maar genoeg voor de eindzege met het landenteam.

Nieuw paard

Bram Chardon reed een zeer solide wedstrijd waarin hij zijn nieuwe paard Juventus nu voor de tweede keer inzette. Met een vijfde plaats in zowel de dressuur als de marathon en een derde plek in de vaardigheid leverde hij een belangrijke bijdrage aan het teamgoud.

Pech voor Koos de Ronde

Koos de Ronde had het geluk niet aan zijn zijde, terwijl ook hij in goede vorm steekt. Met zijn dressuurscore zat hij in de middenmoot en De Ronde was in de marathon hard op weg om deze te winnen. Op vier hindernissen had hij al de snelste tijd geklokt. Helaas kiepte zijn wagen in de zesde hindernis om en werd hij daardoor van verdere deelname uitgesloten. “Koos reed een formidabele marathon, die hij gewoon gewonnen had. Dat hij omging is iets dat soms gebeurt, daar doe je niks aan als je rijdt om te winnen”, zegt teamgenoot IJsbrand Chardon. “We hebben straks een ijzersterk WK-team, we gaan voor goud!”

Uitslag Aken 2022 individueel klassement:

1. Boyd Exell (AUS) 158,32

2. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) 166,48

3. Christoph Sandmann (DUI) 168,68

4. Mareike Harm (DUI) 169,08

5. Bram Chardon (Den Hoorn ZH) 169,44

Uitslag Aken 2022 landenklassement:

1. Nederland 335,92

2. Duitsland 337,76

3. België 377,54

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: KNHS